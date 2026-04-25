Un articolo del Corriere dello Sport riporta che il titolo “Sarri, la grande bellezza è il risultato” è stato definito blasfemo. Il quotidiano si concentra sul futuro dell’allenatore e su come il suo stile di lavoro sia cambiato rispetto ai suoi principi iniziali. Non vengono menzionati altri dettagli o approfondimenti, limitandosi a evidenziare questa frase e l’attenzione sul suo percorso professionale.

“Sarri, la grande bellezza è il risultato” è il titolo blasfemo del Corriere dello Sport. Il quotidiano insiste oggi sul futuro di Sarri e su come il suo profilo da allenatore si sia evoluto rispetto ai suoi dogmi. O meglio rispetto al suo “valore bollato”, alla sua etichetta di palleggiatore ossessivo e ossessionante. La sua Lazio (come d’altronde il suo Arezzo, Perugia, Verona ecc. ecc.) sa anche difendere e ripartire. Col Napoli è stata perfetta, giocava a due tocchi, sapeva dove andare a parare con il pallone ma anche senza (pur senza perdere i propri principi). In Coppa Italia ha avuto più difficoltà ma ha comunque subìto senza pensare a scoprirsi inutilmente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Sarri, la Grande Bellezza è il risultato”: è il titolo blasfemo del Corsport

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