Buggerru | discarica locale per dragare i fondali del porto

A Buggerru si è deciso di istituire una discarica locale destinata ai materiali derivanti dalle operazioni di dragaggio dei fondali del porto. La scelta ha suscitato domande riguardo agli effetti sulla sicurezza delle acque e sui costi associati al trasporto dei rifiuti pericolosi verso aree esterne al comune. La questione coinvolge anche le modalità di gestione e le conseguenze ambientali di questa soluzione.

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