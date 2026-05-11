Buggerru | discarica locale per dragare i fondali del porto
A Buggerru si è deciso di istituire una discarica locale destinata ai materiali derivanti dalle operazioni di dragaggio dei fondali del porto. La scelta ha suscitato domande riguardo agli effetti sulla sicurezza delle acque e sui costi associati al trasporto dei rifiuti pericolosi verso aree esterne al comune. La questione coinvolge anche le modalità di gestione e le conseguenze ambientali di questa soluzione.
? Domande chiave Come influirà la nuova discarica sulla sicurezza dei fondali locali?. Quanto costerebbe trasportare i rifiuti pericolosi fuori dal territorio comunale?. Perché è stata scelta proprio l'area estrattiva dismessa per lo smaltimento?. Quali rischi corre l'economia del Sulcis senza questo intervento urgente?.? In Breve Smaltimento 200.000 metri cubi di sedimenti pericolosi CER 17 05 05* in area estrattiva.. Investimento di 6,3 milioni di euro per il ripristino dei moli e sicurezza.. Spesa di 1,2 milioni di euro destinata alla progettazione definitiva del bacino.. Analisi tecniche del 2026 confermano l'ostruzione tra Portoscuso e Torregrande.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Via libera al dragaggio del porto canale: fondali più sicuri per la navigazione, c'è il progetto esecutivoLa giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per il dragaggio dell'imboccatura del porto canale, un intervento atteso e necessario...
Leggi anche: Porto-canale, scatta il dragaggio: fondali più sicuri per pesca e diporto