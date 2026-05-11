Bufera sui lavori della fibra ottica Cavi a 5 centimetri sotto l’asfalto città sfregiata dai cantieri | FOTO

Una forte polemica si è sollevata nei confronti dei lavori di posa della fibra ottica nella città di Caserta, con l’avvocato Pasquale Napoletano che ha criticato pubblicamente le modalità di esecuzione. Le immagini mostrano cavi posizionati a circa cinque centimetri sotto l’asfalto, mentre i cantieri hanno provocato danni visibili alle strade. La vicenda ha suscitato attenzione tra residenti e amministratori locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui