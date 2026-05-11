Bufera sui lavori della fibra ottica Cavi a 5 centimetri sotto l’asfalto città sfregiata dai cantieri | FOTO
Una forte polemica si è sollevata nei confronti dei lavori di posa della fibra ottica nella città di Caserta, con l’avvocato Pasquale Napoletano che ha criticato pubblicamente le modalità di esecuzione. Le immagini mostrano cavi posizionati a circa cinque centimetri sotto l’asfalto, mentre i cantieri hanno provocato danni visibili alle strade. La vicenda ha suscitato attenzione tra residenti e amministratori locali.
Duro attacco dell’avvocato Pasquale Napoletano contro i lavori per la posa della fibra ottica a Caserta. Nel mirino dell’ex capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia finiscono i cantieri riconducibili a FiberCop, accusati di operare “in totale spregio delle norme tecniche” e di stare provocando.🔗 Leggi su Casertanews.it
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