Alla Regione Puglia è stato scoperto un deficit di 369 milioni di euro nella sanità. La notizia è stata resa nota recentemente, evidenziando una criticità già presente da tempo. La scoperta è avvenuta nel corso di verifiche e controlli interni, senza che ci siano state segnalazioni pubbliche precedenti. La situazione rappresenta una questione finanziaria rilevante per il settore sanitario locale.

“Alla Regione Puglia si è improvvisamente scoperto che nella sanità c’è un buco di 369 milioni di euro. Non può essersi creato negli ultimi giorni, ma nessuno ne ha parlato nemmeno durante la campagna elettorale terminata poco più di 100 giorni fa”. Ora la maggioranza di centro-sinistra non sa come affrontare la situazione e l’opposizione di centro-destra grida allo scandalo ma non mi pare che finora sia stata molto presente nel contrastare questo modo fallimentare di amministrare i soldi pubblici. Il sistema va male, evidentemente lo si sapeva anche quando si è trattato di chiedere il voto ai cittadini da ambo le parti, e infatti la... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Il buco nella sanità pugliese non è spuntato negli ultimi giorni”

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