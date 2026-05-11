Buche rattoppi ed effetto binario | incidenti e situazioni di pericolo lungo via Santa Margherita
Venerdì 8 maggio un lettore ha segnalato un incidente lungo via Santa Margherita, causato da buche e rattoppi presenti sulla strada. La condizione del manto stradale, caratterizzata da diversi avvallamenti e il cosiddetto effetto binario, rappresenta un potenziale rischio per gli utenti. La situazione delle strade cittadine, spesso segnalata per la presenza di formazioni irregolari, resta al centro delle discussioni pubbliche e delle richieste di intervento.
La condizione delle strade cittadine tiene banco dalla notte dei tempi. Buche, rattoppi e quant'altro che, in diversi casi, provocano vere e proprie situazioni di pericolo, come quella accaduta venerdì 8 maggio a Tommaso, un nostro lettore che ci ha inviato la seguente segnalazione.Il rattoppo in.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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