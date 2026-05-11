Buche rattoppi ed effetto binario | incidenti e situazioni di pericolo lungo via Santa Margherita

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio un lettore ha segnalato un incidente lungo via Santa Margherita, causato da buche e rattoppi presenti sulla strada. La condizione del manto stradale, caratterizzata da diversi avvallamenti e il cosiddetto effetto binario, rappresenta un potenziale rischio per gli utenti. La situazione delle strade cittadine, spesso segnalata per la presenza di formazioni irregolari, resta al centro delle discussioni pubbliche e delle richieste di intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La condizione delle strade cittadine tiene banco dalla notte dei tempi. Buche, rattoppi e quant'altro che, in diversi casi, provocano vere e proprie situazioni di pericolo, come quella accaduta venerdì 8 maggio a Tommaso, un nostro lettore che ci ha inviato la seguente segnalazione.Il rattoppo in.🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

"Via Principe di Paternò, le buche e quei rattoppi che fanno intravedere nuove crepe..."Dopo tanti anni di degrado e di abbandono delle strade finalmente iniziano a vedersi i primi lavori stradali.

Statale 18 pericolosa, allarme sicurezza tra buche e rattoppi: la denuncia dell’opposizioneTempo di lettura: 2 minutiTorna sotto i riflettori la sicurezza lungo la Statale 18, nel tratto compreso tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, già...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web