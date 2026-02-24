Via Principe di Paternò le buche e quei rattoppi che fanno intravedere nuove crepe

Le cattive condizioni di via Principe di Paternò derivano da anni di incuria e pioggia incessante, che hanno aggravato le buche e le crepe nel manto stradale. Le auto spesso si imbattono in rattoppi temporanei e dissesti che peggiorano la sicurezza dei passanti. Questa situazione ha portato i residenti a chiedere interventi urgenti. Ora, con l’avvio dei lavori, si può sperare in un miglioramento concreto della strada.

Dopo tanti anni di degrado e di abbandono delle strade finalmente iniziano a vedersi i primi lavori stradali. Tuttavia, purtroppo, le opere di rifacimento del manto stradale pare che siano eseguite con grande superficialità, pregiudicandone la durata nel tempo. Appena pochissimi giorni addietro è stato interamente rifatto il manto stradale sulla via Principe di Paternò. Le foto mostrano la situazione all'incrocio con la via Principe di Palagonia. Al centro dell'incrocio invece di trovare continuità del manto stradale si vede chiaramente un enorme rattoppo, peraltro fatto male, dal quale inizia a intravedersi la prima buca che con le infiltrazioni dell'acqua piovana è destinata ad ingrandirsi velocemente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Quei 100 milioni di euro all'anno (che non ci sono) che servono per tappare le buche in cittàA causa di una mancanza di fondi, il Comune non riesce a riparare le buche nelle strade cittadine, anche se si parla di una cifra di 100 milioni di euro all’anno che, però, non esiste.

Palermo piena di buche dopo le piogge, richieste da un capo all'altro della città: "Basta rattoppi"Le piogge intense degli ultimi giorni hanno causato un vero disastro sulle strade di Palermo.

