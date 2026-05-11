Bruno Leone ha rivelato che Pulcinella rappresenta uno sciocco intelligente e funge da collegamento con l’Aldilà. La sua interpretazione sottolinea il ruolo complesso del personaggio nella tradizione teatrale napoletana. L’intervista si è concentrata anche sulla Casa Guaratelle, considerata un teatro unico nel suo genere a Napoli, e sul suo legame con le figure di Pulcinella.

"> Casa Guaratelle: Un Teatro Unico a Napoli. Nel cuore di Napoli, un ex stabilimento di borse è diventato la Casa Guaratelle, un teatro che ha riscoperto e valorizzato una delle arti più antiche della cultura partenopea: il teatro dei burattini con Pulcinella. Bruno Leone, architetto di formazione e burattinaio per vocazione, è il custode di questa tradizione che rischiava di essere dimenticata. Leone offre una visione di Pulcinella ben lontana da quella consumistica e superficiale: non è una semplice maschera da vendere come souvenir, ma un simbolo ricco di significato e profondità, una figura complessa che incarna le sfide e le contraddizioni della vita.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bruno Leone svela: Pulcinella è uno sciocco intelligente e un ponte con l’Aldilà.

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