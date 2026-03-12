Ponte Nomentano uno dei ponti più storici di Roma | si incontrarono papa Leone III e Carlo Magno

Il Ponte Nomentano a Roma è uno dei più antichi della città e ha visto passare lungo le sue arcate momenti storici significativi. Tra le sue strutture si ricordano incontri tra papa Leone III e Carlo Magno, eventi che hanno lasciato tracce nel passato della capitale. La sua presenza testimonia un legame profondo con le vicende che hanno attraversato secoli di storia romana.

Tra i ponti più antichi e suggestivi della Capitale, Ponte Nomentano ci racconta una storia che attraversa secoli di vicende politiche, militari e religiose. Situato lungo la via Nomentana, dove la strada supera il fiume Aniene ai piedi del Monte Sacro, questo ponte conserva ancora oggi tracce evidenti delle molte epoche che lo hanno trasformato. E qui, secondo la tradizione, si svolse anche uno degli incontri più simbolici della storia medievale europea. Ponte Nomentano: un collegamento tra l’antica Roma e l’età medievale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ponte Nomentano sorge nel punto in cui l’antica via Nomentana attraversava l’Aniene, in una zona frequentata fin dall’antichità anche per il passaggio delle mandrie durante la transumanza. 🔗 Leggi su Funweek.it

