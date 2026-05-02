Lello Esposito svela il manifesto | Pulcinella un organismo fluido

Lello Esposito ha presentato il suo nuovo manifesto dedicato a Pulcinella, descrivendo la maschera come un organismo in continua evoluzione. La mostra approfondisce come questa figura tradizionale rappresenti, attraverso le sue trasformazioni, le fragilità e le contraddizioni della società contemporanea. Si sono svolti inoltre incontri con artisti che hanno contribuito alla storia del festival, offrendo una panoramica sulle diverse interpretazioni e influenze di questa figura iconica nel tempo.

? Cosa scoprirai Come può una maschera tradizionale riflettere le fragilità della società moderna?. Chi sono gli artisti che hanno segnato la storia di questo festival?. Perché il teatro viene usato come strumento di crescita per i giovani?. Quali saranno i protagonisti del programma che partirà il 7 maggio?.? In Breve Cerimonia al Palazzo Ducale Sanchez de Luna con il sindaco Ernesto Di Mattia.. Partecipazione di Aldo Pezzella della Pro Loco e di Luigi Sorvillo di Event Art.. Evento teatrale scuola previsto per il 7 maggio 2026 a Sant’Arpino.. Collaborazione decennale dell'artista Lello Esposito con la rassegna nazionale.. Il Maestro Lello Esposito ha presentato il manifesto per la ventiseiesima edizione di PulciNellaMente a Sant’Arpino, dando il via ufficiale ai preparativi per l’appuntamento teatrale del 7 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lello Esposito svela il manifesto: Pulcinella, un organismo fluido Notizie correlate PulciNellaMente 2026: svelato il manifesto firmato da Lello EspositoTempo di lettura: 3 minutiPulciNellaMente 2026: svelato il manifesto della ventiseiesima edizione firmato dal Maestro Lello Esposito. Alessio Visone celebra quattro decenni di eleganza e creatività con le sirene disegnate da Lello EspositoQuattro decenni di eleganza e creatività dello stilista Alessio Visone celebrati da quattro sirene disegnate per l’occasione dal maestro Lello... Approfondimenti e contenuti 2500 anni di Napoli, presentata l’opera Parthenope di Lello EspositoPresso le Scuderie di Palazzo Sansevero, oggi l’artista Lello Esposito ha svelato la sua inedita opera Parthenope, dedicata ai 2500 anni di storia della città, alla presenza del sindaco Gaetano ... ilmattino.it Napoli, ecco la sirena Parthenope. Lello Esposito: La statua rappresenta l’identità della cittàMi mancano quasi le parole. L’emozione è forte perché è anche il riconoscimento di 50 anni di lavoro in questa città». Lello Esposito trattiene a stento la commozione quando il sindaco Gaetano ... napoli.repubblica.it