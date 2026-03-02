Premio letterario Raduga aperte le iscrizioni per giovani narratori e traduttori italiani e russi

Sono aperte le iscrizioni per la diciassettesima edizione del Premio letterario “Raduga”, promosso dall’associazione Conoscere Eurasia e dall’Istituto Letterario. Il concorso si rivolge a giovani narratori e traduttori italiani e russi, offrendo loro l’opportunità di partecipare alla competizione. Le iscrizioni sono già in corso e rimarranno aperte fino a una data ancora da definire.

Ha preso il via la XVIIa edizione del Premio letterario "Raduga", promosso dall'associazione Conoscere Eurasia e dall'Istituto Letterario A. M. Gor'kij, con l'obiettivo di promuovere il talento di giovani narratori e traduttori, stimolando al contempo il dialogo tra la cultura italiana e quella.