A Brugherio, due persone, uno zio e il nipote, sono state fermate dopo essere state trovate a smontare e abbandonare lungo la strada parti di veicoli, come cofani, portiere e batterie. Gli episodi si sono verificati almeno due volte, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri episodi simili e verificare il coinvolgimento dei soggetti in attività di smaltimento illecito di rifiuti.

Brugherio (Monza) – I “furbetti“ dei rifiuti. Zio e nipote. Colti sul fatto dopo almeno due episodi. Tutto comincia l’altra mattina alle 9, quando una pattuglia della polizia locale di Brugherio viene inviata in via Primo Maggio, dove era stato segnalato uno scarico di rifiuti. Dal sopralluogo dell’area gli agenti hanno modo di accertare la presenza di alcune telecamere grazie alle cui immagini si riesce a risalire alla targa del veicolo che aveva eseguito lo scarico. E si procede quindi a invitare il proprietario al Comando di via Neruda. In attesa però che l’uomo si presenti, anzi prima ancora che l’invito venga notificato, la stessa pattuglia nota però il medesimo veicolo fermo in via Nazario Sauro con due persone a bordo: una è intenta a trafficare nel vano posteriore, la seconda siede al posto di guida.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, zio e nipote ‘furbetti’ dei rifiuti: smontano cofani, portiere e batterie. Poi li abbandonano lungo la strada

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