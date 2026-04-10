Piacenza sanzioni ai furbetti dei rifiuti | il 730 li tradisce

A Piacenza, gli agenti di Iren hanno effettuato controlli sui rifiuti abbandonati, identificando chi conferiva in modo illecito. Durante le ispezioni, sono stati trovati sacchetti con materiali non conformi alle norme, portando al riconoscimento di diversi trasgressori. Le autorità hanno applicato sanzioni nei confronti di chi non rispettava le regole sulla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di contrastare i conferimenti illeciti.

A Piacenza, gli agenti incaricati da Iren hanno intensificato le attività di controllo sui conferimenti illeciti, arrivando a identificare i trasgressori attraverso l’ispezione dei sacchetti abbandonati. Tra il 1° gennaio e il 15 marzo di quest’anno, sono state già emesse 15 sanzioni per violazioni legate al mancato rispetto della raccolta differenziata, con particolare incidenza di rifiuti misti lasciati nei contenitori stradali. Il totale degli accertamenti effettuati nello stesso periodo ammonta a 31 casi, di cui quasi la metà riguarda proprio l’uso improprio dei cestini portarifiuti urbani domestici, in violazione di un articolo specifico del regolamento Atersir. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, sanzioni ai furbetti dei rifiuti: il 730 li tradisce Lotta ai furbetti dei rifiuti, controlli e fototrappole: a Monza 40 sanzioni in due mesiMonza, 5 marzo 2026 – Con 145 controlli nel primo bimestre dell'anno, 10 fototrappole e 47 responsabili identificati e sanzionati prosegue la lotta... Leggi anche: Rifiuti, controlli e sanzioni. Quasi quattrocento multe ai furbetti della differenziata