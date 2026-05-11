Brugherio video-controllo becca zio e nipote | scaricano pezzi auto

A Brugherio, un sistema di videosorveglianza ha ripreso uno zio e suo nipote mentre caricavano pezzi di un'auto nel bagagliaio di un veicolo. Le immagini hanno consentito di identificare i due e di documentare le operazioni di scarico. Le telecamere hanno inoltre mostrato dettagli del vano posteriore del veicolo, che sembrava essere stato aperto e riempito con parti di ricambio. La polizia sta approfondendo l’indagine, verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili.

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