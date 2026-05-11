Brugherio video-controllo becca zio e nipote | scaricano pezzi auto
A Brugherio, un sistema di videosorveglianza ha ripreso uno zio e suo nipote mentre caricavano pezzi di un'auto nel bagagliaio di un veicolo. Le immagini hanno consentito di identificare i due e di documentare le operazioni di scarico. Le telecamere hanno inoltre mostrato dettagli del vano posteriore del veicolo, che sembrava essere stato aperto e riempito con parti di ricambio. La polizia sta approfondendo l’indagine, verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili.
? Punti chiave Come hanno fatto le telecamere a incastrare lo zio?. Cosa nascondeva esattamente il vano posteriore del veicolo?. Perché la polizia ha scoperto una seconda responsabilità dello zio?. Quali indagini aprirà la Procura dopo il sequestro del mezzo?.? In Breve Identificati tramite telecamere in via Primo Maggio e via Nazario Sauro.. Carico illegale di batterie, cofani e portiere in via Nazario Sauro.. Mancanza di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e di formulari cartacei.. Sequestro del veicolo e denuncia alla Procura per i due residenti.. La polizia locale di Brugherio ha individuato uno zio e un nipente di Cologno Monzese responsabili dello scarico abusivo di componenti meccaniche in via Primo Maggio, dopo che le telecamere hanno ricostruito l’intero accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Brugherio, zio e nipote ‘furbetti’ dei rifiuti: smontano cofani, portiere e batterie. Poi li abbandonano lungo la strada
Leggi anche: Brugherio, perde il controllo dell'auto e abbatte le barriere del marciapiede