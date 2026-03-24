Brugherio perde il controllo dell' auto e abbatte le barriere del marciapiede

A Brugherio, un veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere del marciapiede. L’incidente è avvenuto in un’area senza pedoni presenti al momento. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. La polizia locale ha effettuato i rilievi per chiarire le cause dell’accaduto. La rimozione del veicolo e i lavori di ripristino sono ancora in corso.

Nell'incidente, avvenuto a Brugherio, non ci sono stati feriti. Al volante una 79enne L'auto che perde il controllo e finisce la corsa contro le barriere del marciapiedi dove, fortunatamente, in quel momento non camminava nessuna. È successo nella mattinata di martedì a Brugherio, dove un'auto è finita fuori strada travolgendo le protezioni del marciapiede. Lo schianto si è verificato intorno alle 10.25 all'intersezione tra viale Lombardia e via Monza. Protagonista della vicenda una donna di 79 anni, residente in città, alla guida di una Fiat Panda. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo dell'utilitaria, che ha terminato la sua corsa abbattendo violentemente un elemento parapedonale installato proprio per la sicurezza dei passanti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo della luce: disagi all’alba in via CantoreUn incidente stradale in via Cantore, a Sampierdarena, questa mattina all'alba, ha provocato seri disagi alla viabilità. Leggi anche: Schianto durante le consegne, perde il controllo del furgone e abbatte un palo: un 60enne al Bufalini