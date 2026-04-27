Guerri Napoli batte Trento 84-74 e resta in corsa playoff | decisivo Doyle

La squadra di Napoli ha vinto contro Trento con il punteggio di 84-74, mantenendo vive le speranze di qualificazione ai playoff. Dopo un primo tempo difficile, gli azzurri sono riusciti a dominare nella ripresa grazie a un parziale decisivo nel terzo quarto. La partita si è svolta all’Alcott Arena, con un netto miglioramento nel secondo tempo rispetto alla prima frazione. Doyle si è distinto come giocatore decisivo per la vittoria.

Grande prova della Guerri Napoli all’Alcott Arena: dopo un primo tempo difficile, gli azzurri dominano nella ripresa con un parziale devastante nel terzo quarto. La Guerri Napoli conquista una vittoria pesante contro la Dolomiti Energia Trentino, imponendosi 84-74 all’Alcott Arena. Un successo che permette agli azzurri di restare agganciati alla corsa playoff, arrivato al termine di una partita cambiata radicalmente nella seconda metà. L’avvio è caratterizzato da ritmi bassi e pochi punti. Napoli prova a prendere l’iniziativa con un 5-0 firmato El-Amin e Bolton, ma Trento risponde con precisione dall’arco grazie a Jasimovski e Battle, portandosi sul 9-13 e costringendo coach Repesa al timeout.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Guerri Napoli batte Trento 84-74 e resta in corsa playoff: decisivo Doyle Notizie correlate Altro colpo Guerri Napoli: arriva Milton DoyleDopo l’infortunio del nuovo arrivato Kristupas Zemaitis, nella partita contro la Virtus Bologna, la Guerri Napoli ha deciso di intervenire... Leggi anche: Basket: Reggio Emilia, colpo playoff a Trento. Treviso batte Udine e infiamma la corsa salvezza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Doyle domina e la Guerri Napoli batte l’Aquila Trento; Guerri Napoli-Dolomiti Trento: azzurri in campo per riscattare la debacle contro Milano; Vittoria casalinga per la Guerri Napoli, terzo KO di fila per Trento; Basket, Guerri Napoli batte Dolomiti Energia Trentino 84-74: play-off ancora possibili. Guerri Napoli sensazionale nel secondo tempo: annichilita l’Aquila TrentoGuerri Napoli batte l'Aquila Trento 84-74: sensazionale rimonta nel secondo tempo. Analisi, tabellino e corsa playoff della Serie A2. ilnapolista.it Napoli Basket, terzo quarto da urlo: Trento battuta 84-74La squadra di coach Repesa piazza un break di 24-0 e, trascinata da Doyle (26 punti), ribalta la Dolomiti Energia ... rainews.it Napoli vince contro Trento 84-74. MVP della Guerri è stato Doyle con uno score personale di 26 punti: 7/9 nel tiro da due; 4/7 in quello da tre mentre Toté e El-Amin hanno realizzato 16 punti a testa. foto di Amalia Triggiani - facebook.com facebook Grande prova degli azzurri che battono l’Aquila Basket Trento 84-74 alla Alcott Arena. Top Scorer Doyle con 26 punti. #GuerriNapoli | #DestinationNapoli x.com