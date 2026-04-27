Guerri Napoli batte Trento 84-74 e resta in corsa playoff | decisivo Doyle

Da 2anews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Napoli ha vinto contro Trento con il punteggio di 84-74, mantenendo vive le speranze di qualificazione ai playoff. Dopo un primo tempo difficile, gli azzurri sono riusciti a dominare nella ripresa grazie a un parziale decisivo nel terzo quarto. La partita si è svolta all’Alcott Arena, con un netto miglioramento nel secondo tempo rispetto alla prima frazione. Doyle si è distinto come giocatore decisivo per la vittoria.

Grande prova della Guerri Napoli all’Alcott Arena: dopo un primo tempo difficile, gli azzurri dominano nella ripresa con un parziale devastante nel terzo quarto. La Guerri Napoli conquista una vittoria pesante contro la Dolomiti Energia Trentino, imponendosi 84-74 all’Alcott Arena. Un successo che permette agli azzurri di restare agganciati alla corsa playoff, arrivato al termine di una partita cambiata radicalmente nella seconda metà. L’avvio è caratterizzato da ritmi bassi e pochi punti. Napoli prova a prendere l’iniziativa con un 5-0 firmato El-Amin e Bolton, ma Trento risponde con precisione dall’arco grazie a Jasimovski e Battle, portandosi sul 9-13 e costringendo coach Repesa al timeout.🔗 Leggi su 2anews.it

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