Britney Spears torna sui social | le prime parole dopo la condanna

Britney Spears ha riattivato il suo account Instagram, condividendo un’immagine che ha attirato l’attenzione dei suoi follower. Dopo la condanna di cui si è parlato nelle ultime settimane, ha pubblicato alcune parole, considerate da molti criptiche. La cantante non aveva pubblicato aggiornamenti sui social da tempo, e il suo ritorno ha generato molte discussioni tra i fan e gli osservatori.

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