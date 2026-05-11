Britney Spears torna sui social | le prime parole dopo la condanna
Britney Spears ha riattivato il suo account Instagram, condividendo un’immagine che ha attirato l’attenzione dei suoi follower. Dopo la condanna di cui si è parlato nelle ultime settimane, ha pubblicato alcune parole, considerate da molti criptiche. La cantante non aveva pubblicato aggiornamenti sui social da tempo, e il suo ritorno ha generato molte discussioni tra i fan e gli osservatori.
Britney Spears è tornata a farsi sentire nel modo che conosce meglio: attraverso Instagram, con un’immagine capace di suscitare la curiosità di tutti e le prime dichiarazioni (criptiche) dopo la condanna. Dopo il patteggiamento legato all’arresto per guida in stato di ebbrezza, infatti, la popstar ha pubblicato uno scatto in cui tiene tra le mani un piccolo serpente durante una visita in un negozio di animali. Con lei, secondo quanto scrive, c’erano anche i figli Sean Preston e Jayden James, presenze sempre più importanti in questa fase delicata della sua vita. Ma cosa ha detto di preciso? Britney...🔗 Leggi su Dilei.it
La vera storia di Britney Spears la libertà dopo il controllo
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Britney Spears ritorna sui social dopo l’arresto: il video col figlio fa impazzire i socialDopo settimane di silenzio, Britney Spears è tornata a farsi vedere sui social con un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei fan.
Argomenti più discussi: Britney Spears rompe il silenzio dopo la condanna: il suo messaggio su Instagram; Ancora guai per Britney Spears: accusata di guida in stato di ebbrezza; In jeans sul red carpet, da Britney Spears a Isabelle Huppert: le star che hanno scelto il denim come couture; Britney Spears a processo per guida in stato di ebbrezza, cosa rischia.
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Britney Spears vnerata come una divinità, fan riuniti davanti al murales in suo onore a Rio de Janeiro: Preghiamo per lei, ha bisogno della nostra energia per tornare a star bene #fan #britneyspers #riodejanero #murales #preghiera facebook
Britney Spears, Gimme More (Dietro le quinte) Riprese video nel 2007. reddit