Britney Spears torna sui social | le prime parole dopo la condanna

Da dilei.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Britney Spears ha riattivato il suo account Instagram, condividendo un’immagine che ha attirato l’attenzione dei suoi follower. Dopo la condanna di cui si è parlato nelle ultime settimane, ha pubblicato alcune parole, considerate da molti criptiche. La cantante non aveva pubblicato aggiornamenti sui social da tempo, e il suo ritorno ha generato molte discussioni tra i fan e gli osservatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Britney Spears è tornata a farsi sentire nel modo che conosce meglio: attraverso Instagram, con un’immagine capace di suscitare la curiosità di tutti e le prime dichiarazioni (criptiche) dopo la condanna. Dopo il patteggiamento legato all’arresto per guida in stato di ebbrezza, infatti, la popstar ha pubblicato uno scatto in cui tiene tra le mani un piccolo serpente durante una visita in un negozio di animali. Con lei, secondo quanto scrive, c’erano anche i figli Sean Preston e Jayden James, presenze sempre più importanti in questa fase delicata della sua vita. Ma cosa ha detto di preciso? Britney...🔗 Leggi su Dilei.it

britney spears torna sui social le prime parole dopo la condanna
© Dilei.it - Britney Spears torna sui social: le prime parole dopo la condanna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La vera storia di Britney Spears la libertà dopo il controllo

Video La vera storia di Britney Spears la libertà dopo il controllo

Notizie correlate

Britney Spears torna sui social con i figli Sean e Jayden: le prime immagini dopo l'arresto, su uno yacht, tra abbracci e sorrisiL’ultima volta che il mondo li aveva visti insieme, erano due bambini piccoli e lei era la popstar più chiacchierata del pianeta.

Britney Spears ritorna sui social dopo l’arresto: il video col figlio fa impazzire i socialDopo settimane di silenzio, Britney Spears è tornata a farsi vedere sui social con un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

Argomenti più discussi: Britney Spears rompe il silenzio dopo la condanna: il suo messaggio su Instagram; Ancora guai per Britney Spears: accusata di guida in stato di ebbrezza; In jeans sul red carpet, da Britney Spears a Isabelle Huppert: le star che hanno scelto il denim come couture; Britney Spears a processo per guida in stato di ebbrezza, cosa rischia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web