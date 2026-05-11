Brigitta ad Affari Tuoi vince 50 mila euro | beffato il dottore aveva provato a imbrogliarla sul finale
Brigitta vince 50mila euro ad Affari Tuoi dopo una partita complicata. Decisivo il rifiuto del cambio pacco proposto dal dottore nel finale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Buongiorno....ad affari tuoi...puntata trasmessa in televisione il 12 aprile c' era tra le pacchiste una ragazza di nome Brigitta da luvigliano in provincia di Padova che aveva nel suo pacco la scritta Gennarino.. Per caso se leggi questo messaggio o una persona facebook
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