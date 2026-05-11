Brigitta ad Affari Tuoi vince 50 mila euro | beffato il dottore aveva provato a imbrogliarla sul finale

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brigitta vince 50mila euro ad Affari Tuoi dopo una partita complicata. Decisivo il rifiuto del cambio pacco proposto dal dottore nel finale.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Ad Affari Tuoi, Laura frega il Dottore: prende 47mila euro, nel pacco ne aveva la metàNella puntata di Affari Tuoi del 16 aprile la partita di Laura dalla Puglia insieme al marito Enzo.

Leggi anche: Ad Affari Tuoi la partita di Francesca non decolla e accetta l’offerta del Dottore: nel pacco aveva 15mila euro

Argomenti più discussi: Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino. Poi l’affondo: L’abbiamo già levato; Affari Tuoi, Stefano De Martino alla concorrente: Sei la relazione più lunga che ho avuto; Affari Tuoi, Herbert Ballerina salva il concorrente. E Ditonellapiaga conquista De Martino; Affari Tuoi, il pacchista ruba la scena a Martina Miliddi. De Martino ride fino alle lacrime: Che manicomio.

affari tuoi brigitta ad affari tuoiBrigitta ad Affari Tuoi vince 50 mila euro: beffato il dottore, aveva provato a imbrogliarla sul finaleFinale col colpo di scena ad Affari Tuoi nella puntata di lunedì 11 maggio. Brigitta, concorrente che rappresenta il Veneto, è riuscita a portare a casa 50mila euro dopo una partita complicata e che s ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web