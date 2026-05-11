Brigitta ad Affari Tuoi vince 50 mila euro | beffato il dottore aveva provato a imbrogliarla sul finale

Brigitta vince 50mila euro ad Affari Tuoi dopo una partita complicata. Decisivo il rifiuto del cambio pacco proposto dal dottore nel finale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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