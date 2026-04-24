Ad Affari Tuoi la partita di Francesca non decolla e accetta l'offerta del Dottore | nel pacco aveva 15mila euro

A Affari Tuoi, venerdì 24 aprile, la concorrente proveniente da Udine ha partecipato a una puntata in cui la sua partita non ha avuto un esito immediato. Dopo aver aperto alcuni pacchi senza trovare il bottino più alto, ha deciso di accettare l'offerta del Dottore, ricevendo in cambio 15.000 euro. La sua scelta si è rivelata favorevole, considerando il valore ricevuto.

Francesca di Udine è la protagonista di Affari Tuoi di venerdì 24 aprile. La partita sembra non decollare, poi accetta l'offerta del Dottore e le va più che bene.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Jonathan ad Affari Tuoi accetta l'offerta del Dottore: aveva 200 mila euro nel paccoJonathan sorride a metà e probabilmente mastica un po' amaro al termine della sua partita ad Affari tuoi. Ad Affari Tuoi Rossella non corre il rischio e accetta l’offerta del Dottore: perde così i 200mila euroAd Affari Tuoi Rossella dalla Campania gioca solo dopo quattro puntate e affronta una partita densa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Affari tuoi, richiesta choc a De Martino: Posso toccarti?. La risposta elegante del conduttore; Affari Tuoi, Stefano De Martino fallisce: Partita difficile. Poi la svolta inaspettata; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 21/04/2026 - Video; Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui. Ad Affari Tuoi la partita di Francesca non decolla e accetta l’offerta del Dottore: nel pacco aveva 15mila euroProtagonista della puntata di venerdì 24 aprile di Affari Tuoi è Francesca da Udine in Friuli Venezia Giulia, specialista in pediatria e pronta per andare al matrimonio della sua migliore amica in ... fanpage.it Affari tuoi, richiesta choc a De Martino: Posso toccarti?. La risposta elegante del conduttoreNella nuova puntata del 23 aprile gioca Sharon, che dopo alti e bassi decide di accettare 43mila euro. De Martino svia le avances di una pacchista ... libero.it Ad affari tuoi il divertente siparietto... Se la pacchista campana scherza... la risposta di Stefano De Martino non si lascia attendere: https://fanpa.ge/yCpqT - facebook.com facebook