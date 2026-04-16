Ad Affari Tuoi Laura frega il Dottore | prende 47mila euro nel pacco ne aveva la metà

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 16 aprile, una concorrente proveniente dalla Puglia, accompagnata dal marito, ha deciso di abbandonare la partita dopo aver cambiato pacco due volte. La donna ha scelto di accettare l'offerta del Dottore, ricevendo un importo di 47 mila euro. Nel corso della trasmissione, si è notato come la concorrente abbia dichiarato che suo padre le avrebbe suggerito di procedere in dialetto.