Ad Affari Tuoi Laura frega il Dottore | prende 47mila euro nel pacco ne aveva la metà
Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 16 aprile, una concorrente proveniente dalla Puglia, accompagnata dal marito, ha deciso di abbandonare la partita dopo aver cambiato pacco due volte. La donna ha scelto di accettare l'offerta del Dottore, ricevendo un importo di 47 mila euro. Nel corso della trasmissione, si è notato come la concorrente abbia dichiarato che suo padre le avrebbe suggerito di procedere in dialetto.
Nella puntata di Affari Tuoi del 16 aprile la partita di Laura dalla Puglia insieme al marito Enzo. Dopo aver cambiato pacco per due volte, decide di accettare l'offerta del Dottore: "Mio padre mi avrebbe consigliato di farlo in dialetto".🔗 Leggi su Fanpage.it
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