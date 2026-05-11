Brescia chirurgica Domina Sassari e chiude seconda

La Pallacanestro Brescia ha affrontato con successo la partita contro la Dinamo Sassari, portando a casa una vittoria che le permette di terminare la stagione regolare di LBA al secondo posto in classifica. La squadra ha dimostrato solidità in campo, consolidando la propria posizione prima dei playoff. La partita si è conclusa con un risultato positivo per Brescia, che ha mostrato una buona prestazione durante tutto l’incontro.

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La Pallacanestro Brescia fa il suo dovere con la Dinamo Sassari e chiude al secondo posto la stagione regolare di LBA. È il miglior risultato della storia del club, che segue le finali Scudetto dello scorso anno. Con la Dinamo Sassari già retrocessa, e priva di quattro giocatori dopo le decisioni del club in settimana, il match viene subito indirizzato con i 57 punti del primo tempo. E anche Jayden Nunn inizia a lasciare il segno con una prestazione che lo lancia come variabile impazzita dei playoff: 15 punti e 44 da 2, a conferma di un talento importante in attacco al ferro. Sul campo, 22 per Demetre Rivers e 13 per Amedeo Della Valle (nella foto con Carlo Galbiati), in corsa con Miro Bilan per il titolo di mvp della stagione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia chirurgica. Domina Sassari e chiude seconda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Virtus chiude prima, Sassari in A2. Milano raggiunge Brescia, ko a Tortona: corsa playoff apertaI primi due verdetti del campionato 2025-26 son la retrocessione di Sassari in Serie A2 e il primo posto sicuro della Virtus Bologna. Leggi anche: Serie A. Brescia aspetta la retrocessa Sassari. La seconda piazza è quasi realtà