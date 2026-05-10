La Pallacanestro Brescia si prepara ad affrontare la partita contro la Dinamo Sassari, con l’obiettivo di conquistare la vittoria che le garantirebbe il secondo posto nella classifica finale della stagione regolare di Serie A. Se ciò dovesse accadere, sarebbe il miglior piazzamento di sempre per la squadra in un campionato a girone unico. La sfida si svolgerà in casa di Brescia e rappresenta un momento chiave per la stagione.

Pallacanestro Brescia, la storia è lì, a due passi. Battendo la Dinamo Sassari la squadra di Matteo Cotelli chiuderà la stagione regolare al secondo posto, il miglior piazzamento di sempre nel campionato a girone unico. Il tutto a meno di un anno dalle finali Scudetto con la Virtus Bologna. La grandezza del club lombardo si misura anche in questi passi, pur in un momento non semplice, con due ko in fila che hanno pregiudicato l’inseguimento al primato. Ma con i sardi tutto è apparecchiato: gli avversari sono matematicamente retrocessi in A2 e in settimana hanno sospeso Carlos Marshall, Rashawn Thomas e Daryl Macon per motivi disciplinari. Non dimenticando il problema alla caviglia di Riccardo Visconti, il gruppo di Veljko Mrsic sarà ai minimi sindacali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A. Brescia aspetta la retrocessa Sassari. La seconda piazza è quasi realtà

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