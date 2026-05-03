Nell’ultima giornata prima dei playoff, la Virtus Bologna si conferma in testa alla classifica, mantenendo la posizione per il terzo anno consecutivo. La squadra sarda, invece, retrocede in Serie A2 dopo 16 anni nel massimo campionato. Nel frattempo, Milano raggiunge Brescia in seconda posizione, mentre la sconfitta di Tortona permette a quest’ultima di avvicinarsi alla zona playoff.

I primi due verdetti del campionato 2025-26 son la retrocessione di Sassari in Serie A2 e il primo posto sicuro della Virtus Bologna. Al Palaserradimigni finisce 73-80 per le V nere 73-80 (Niang 16), che chiudono in testa alla classifica la stagione regolare per il terzo anno di fila. Per il secondo posto se la vedranno Milano e Brescia, perché l'Olimpia passa al Forum 86-78 contro Trieste grazie a un super terzo quarto (Shields 20) e aggancia Brescia, che cade a Tortona 88-80 (Baldasso 18, Gorham 16). I piemontesi non mettono in ghiaccio il quinto posto perché Reggio Emilia, sesta, batte Napoli 91-80 (Barford 16), tra sette giorni va a Treviso, già salva, e può sperare nel passo falso del Derthona a Venezia, che blinda il quarto posto a Cremona vincendo 111-88 (Cole 22).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Virtus chiude prima, Sassari in A2. Milano raggiunge Brescia, ko a Tortona: corsa playoff aperta

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