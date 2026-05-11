La Juventus sta valutando la possibilità di cedere il difensore brasiliano durante la prossima sessione di mercato estivo. Nonostante questa ipotesi, i numeri mostrano che mantenere il giocatore potrebbe essere la scelta più conveniente. La decisione non è ancora definitiva e si sta analizzando la situazione in vista delle future strategie di mercato. La situazione rimane in evoluzione, con la società che monitora attentamente gli sviluppi.

di Francesco Spagnolo Bremer, la Juve potrebbe a sorpresa valutare la partenza del brasiliano. Ma i numeri sembrano raccomandare ai bianconeri la conferma. Nel panorama calcistico italiano, pochi difensori sono riusciti a mantenere una costanza di rendimento paragonabile a quella mostrata da Bremer. Il centrale brasiliano si è ormai consacrato come il vero leader carismatico e tecnico della retroguardia della Juventus, diventando un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico dei bianconeri. I numeri raccolti finora nella Serie A 20252026 non lasciano spazio a dubbi: Bremer è il pilastro difensivo su cui poggia l’intera solidità della squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer, la Juve valuta l’addio? Ecco perché i bianconeri non dovrebbero cedere il brasiliano in estate

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