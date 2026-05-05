Mercato Juve Bremer e Conceicao verso l’addio in estate? La posizione dei bianconeri è molto chiara

Il futuro di Bremer e Conceicao alla Juventus è incerto, con voci di un possibile addio in estate. I dirigenti bianconeri hanno più volte dichiarato che entrambi sono incedibili, ma senza la qualificazione alla Champions League, la situazione potrebbe cambiare. La società si sta preparando a eventuali cambiamenti, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative o sulle decisioni definitive.

di Francesco Spagnolo Mercato Juve, Bremer e Conceicao sono considerati incedibili e, senza qualificazione in Champions, potrebbero salutare i bianconeri. Le nubi sul futuro della Continassa iniziano a farsi dense, portando con sé interrogativi pesanti che potrebbero stravolgere i piani tecnici per la prossima stagione. Il mercato della Juve si preannuncia infatti come uno dei più complessi degli ultimi anni, sospeso tra la necessità di far quadrare i conti e l’ambizione di consegnare a mister Spalletti una rosa competitiva su tutti i fronti. Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset, il club bianconero rischierebbe di perdere due pedine fondamentali: Gleison Bremer e Francisco Conceicao.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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