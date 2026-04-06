Gol Bremer | incornata vincente del difensore brasiliano la Juve passa subito allo Stadium! Avvio super dei bianconeri

All’Allianz Stadium la Juventus ha preso subito il comando della partita grazie a un gol di testa di Bremer, difensore brasiliano della squadra. La rete è arrivata nei primi minuti di gioco e ha messo in discesa l’avvio dei bianconeri. La partita è iniziata con un ritmo intenso, con la Juventus che ha dimostrato un buon approccio fin dai primi minuti.

di Luca Fioretti Gol Bremer: la Juventus passa immediatamente in vantaggio all’Allianz Stadium grazie al colpo di testa vincente del difensore brasiliano. La partita all’Allianz Stadium si sblocca immediatamente con un avvio assolutamente travolgente da parte della Juventus. Appena scesi sul campo, i ragazzi di Spalletti hanno subito imposto il proprio ritmo, schiacciando gli avversari nella loro trequarti. Il match vede subito protagonista Gleison Bremer, che con una zampata imperiosa porta i suoi in vantaggio. Un inizio estremamente incoraggiante che fa esplodere di gioia il numeroso pubblico presente sugli spalti. L’atteggiamento molto aggressivo mostra la chiara intenzione del gruppo bianconero di indirizzare la gara sui binari giusti, evitando cali di tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Bremer: incornata vincente del difensore brasiliano, la Juve passa subito allo Stadium! Avvio super dei bianconeri Gol Bremer: la Juve la sblocca subito con il colpo di testa del difensore brasiliano! Bianconeri già avanti a ParmaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Gol McKennie: la Juve torna subito in partita! Zuccata vincente del texano, lo Stadium torna a spingereLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Bremer in gol ieri contro la Francia: la felicità della Juventus sui socialSul proprio account X, la Juventus ha dedicato un post a Gleison Bremer: il difensore centrale classe 1997 è infatti andato in gol nel match amichevole che la nazionale ... tuttojuve.com Juventus, Bremer: Spalletti chiede di avere il pallone, con più possesso segni più golIl difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato a SportMediaset dopo il successo di ieri sera per 5-0 sulla Cremonese nel posticipo della 20^ giornata di Serie A. Queste le sue parole: Sul gol ... tuttomercatoweb.com