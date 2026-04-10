Pisa parla Hiljemark | Mancano i punti ma vedo voglia nei miei ragazzi In futuro bisogna cambiare questo

Dopo la partita tra Roma e Pisa, Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando che la squadra sta mostrando impegno anche se i risultati non sono ancora quelli desiderati. Ha evidenziato la mancanza di punti e ha detto che in futuro sarà necessario apportare dei cambiamenti. L’allenatore ha anche commentato la voglia dei suoi giocatori di migliorare e di affrontare le prossime sfide con determinazione.

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