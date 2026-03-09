Il presidente di Lega Serie A ha commentato il derby tra Milan e Inter, sottolineando come il VAR abbia portato a un miglioramento nelle decisioni arbitrali. Tuttavia, ha aggiunto che è importante accettare la possibilità di errori, anche con l’uso della tecnologia. La discussione si è concentrata sugli episodi contestati durante la partita, senza ulteriori approfondimenti sui dettagli.

Inter News 24 Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha detto la sua riguardo il derby Milan Inter e le polemiche arbitrali susseguite al termine del match. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento durante il programma La Politica del Pallone, commentando diversi temi legati al campionato italiano. Tra gli argomenti affrontati dal dirigente ci sono stati il funzionamento del VAR, il confronto imminente con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il grande spettacolo offerto dal derby di Milano giocato ieri a San Siro, capace di registrare numeri record di pubblico e incasso. PENSIERO SUL VAR «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c’erano prima e ci sono anche adesso perché prima l’errore in campo era tollerato mentre quello del VAR un po’ meno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Simonelli spiega: «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, ma bisogna accettare che si possa sbagliare»

