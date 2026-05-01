Miranda Priestly conquista il Box Office | Il diavolo veste Prada 2 debutta con 10 milioni di dollari alle anteprime

Il sequel di 20th Century Studios, Il diavolo veste Prada 2, ha debuttato con 10 milioni di dollari nelle anteprime, quasi vent’anni dopo il primo capitolo. Il film ha raggiunto immediatamente la vetta del box office, confermando il successo della saga. La pellicola riprende le vicende della protagonista, interpretata nuovamente da un’attrice di grande fama, e ha attirato numerosi spettatori nelle prime proiezioni.

A quasi vent’anni dal primo capitolo, il sequel cult di 20th Century Studios, Il diavolo veste Prada 2, torna a dettare legge non solo nello stile ma anche negli incassi. Secondo Deadline, infatti, il film ha aperto le danze con ben 10 milioni di dollari incassati nelle sole anteprime del giovedì, iniziate alle 14:00. Questo risultato posiziona il ritorno di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci su livelli altissimi, superando le anteprime di titoli come La Sirenetta (10.3M) e avvicinandosi ai numeri di grandi blockbuster come Thunderbolts dei Marvel Studios. La prevendita complessiva ha raggiunto i 20 milioni di dollari, un dato che mette il film in competizione diretta con colossi come Dune: Parte Due e Project Hail Mary, segno di un’attesa spasmodica da parte del pubblico.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Miranda Priestly conquista il Box Office: Il diavolo veste Prada 2 debutta con 10 milioni di dollari alle anteprime Il Diavolo Veste Prada 2 | Acquista i Biglietti | Dal 29 Aprile al Cinema Notizie correlate Il Diavolo veste Prada 2, recensione: il ritorno di Miranda Priestly? Da non perdereIl mondo dell'editoria ormai stravolto e un perfetto connubio tra nostalgia e nuove tematiche: ecco com'è il sequel di un film capace di segnare... Il Diavolo Veste Prada 2, svelati gli imprescindibili beauty essentials di Andy Sachs, Miranda Priestly ed Emily CharltonA vent’anni di distanza da quando abbiamo visto Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt insieme sul grande schermo per la prima volta, nella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2 è già un fenomeno: Miranda Priestly conquista il box office italiano!; Streep, Miranda Priestly? Cerca la bellezza ma oggi si sente in pericolo; Il diavolo veste Prada 2: Miranda Priestly tornerà a dominare il botteghino?; Prada veste tutti: i look del pubblico in sala. Il diavolo veste Prada 2 è già un fenomeno: Miranda Priestly conquista il box office italiano!Il diavolo veste Prada 2 firma il miglior esordio del 2026 in Italia: il sequel del film con Meryl Streep è già un fenomeno. bestmovie.it Chi è il vero diavolo che veste Prada? Miranda Priestly è sempre stata leiIl Diavolo Veste Prada 2 e Miranda Priestly tornano al cinema. Dietro la leggenda c’è Anna Wintour, una delle figure più iconiche della moda ... bestmovie.it “Non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo…” Miranda Priestly - Il Diavolo veste Prada E se lo dice lei... c'è da fidarsi. Buona giornata a tutti e ricordate: "Tutti vogliono essere noi"... soprattutto se si è a Sanremo. - facebook.com facebook Miranda Priestly non approverebbe. È tutto. #Striscialanotizia @EzioGreggio #enzinoiacchetti #ildiavolovesteprada #devilwearsprada x.com