Bowen del West Ham critica la decisione di annullare il gol di Wilson contro l’Arsenal

Durante la partita tra le due squadre, il gol di Callum Wilson è stato annullato dall’arbitro, scatenando le proteste dei giocatori e del tecnico della squadra avversaria. L’episodio ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori, che hanno analizzato la decisione presa sul campo. La scelta di invalidare la segnatura ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che hanno espresso dubbi sulla corretta interpretazione delle regole in quella circostanza.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Durante la partita di domenica, il West Ham ha subito una sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, attuale capolista della Premier League. Il momento più controverso del match è stato il gol annullato a Callum Wilson durante il recupero. Questa decisione arbitrale ha scatenato un forte dibattito, soprattutto da parte del capitano del West Ham, Jarrod Bowen, che ha espresso il suo disappunto per la scelta dell’arbitro. Bowen ha dichiarato che la decisione di annullare il gol è stata incomprensibile, specialmente in un momento cruciale della partita.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bowen del West Ham critica la decisione di annullare il gol di Wilson contro l’Arsenal. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La coppia del West Ham Bowen e Summerville potrebbe partire in estateRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Arsenal da cardiopalma! Batte 1-0 il West Ham grazie a un gol annullato al 95': gli highlightsL'Arsenal vince il derby contro il West Ham e resta padrone del proprio destino: a due giornate dalla fine del campionato, la squadra di Arteta è in... Argomenti più discussi: Tottenham o West Ham, chi retrocede a pari punti: scontri diretti, differenza reti, spareggio, il regolamento della Premier League; Il gioco dei numeri: l'Arsenal vuole allungare in vetta contro un West Ham in lotta per la salvezza; Michael Owen tips Jarrod Bowen to replace Mohamed Salah at Liverpool; Do I think it’s the right decision? No – Bowen fumes as VAR scraps West Ham’s late leveller against Arsenal.