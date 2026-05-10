L'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il West Ham nel derby, con un gol che è stato annullato al 95' per un possibile fuorigioco. La partita si è conclusa con i Gunners in testa alla classifica della Premier League, a due giornate dalla fine del campionato. La squadra di Arteta si mantiene in prima posizione, mantenendo aperte le possibilità di conquistare il titolo.

L'Arsenal vince il derby contro il West Ham e resta padrone del proprio destino: a due giornate dalla fine del campionato, la squadra di Arteta è in vetta alla Premier e può continuare a sognare il titolo. Contro gli Hammers spicca Calafiori, il più pericoloso della squadra ospite nel primo tempo, mentre nel finale della partita succede di tutto. I Gunners la sbloccano all'83', il West Ham pareggia al 95'. Poi l'intervento dell'arbitro, che non convalida l'1-1 e fa esplodere di gioia i tifosi dell'Arsenal. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arsenal da cardiopalma! Batte 1-0 il West Ham grazie a un gol annullato al 95': gli highlights

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