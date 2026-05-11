Bove | Mi sento ancora con Mou certe esperienze non si dimenticano Roma sabato fammi un regalo

Il centrocampista, attualmente al Watford, ha fatto ritorno alla Boreale in occasione dei 80 anni del club. Durante l’evento, ha condiviso di mantenere ancora rapporti con il tecnico con cui ha lavorato in passato. Ha anche invitato a Roma, sabato, per un incontro e un possibile regalo. La sua presenza ha suscitato interesse tra i tifosi e i presenti all’anniversario del club.

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