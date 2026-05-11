Bove | Mi sento ancora con Mou certe esperienze non si dimenticano Roma sabato fammi un regalo
Il centrocampista, attualmente al Watford, ha fatto ritorno alla Boreale in occasione dei 80 anni del club. Durante l’evento, ha condiviso di mantenere ancora rapporti con il tecnico con cui ha lavorato in passato. Ha anche invitato a Roma, sabato, per un incontro e un possibile regalo. La sua presenza ha suscitato interesse tra i tifosi e i presenti all’anniversario del club.
L’assist più bello è firmato Edoardo Bove. Per la prima volta in Italia da quando è ripartito dal Watford dopo il malore del dicembre 2024 in Fiorentina-Inter, il centrocampista ha festeggiato stamattina alla Camilluccia gli 80 anni della Boreale, il suo primo club, e poi ha rivolto un pensiero affettuoso alla “sua” Roma lanciata più che mai nell’emozionante corsa alla Champions: "Spero che ci vadano, lo dico per la piazza e per i miei ex compagni. Ieri contro il Parma è stata una partita molto importante. La Roma cerca sempre di fare il possibile per ottenere il massimo. Gasperini ha le sue idee e sta portando avanti una stagione importante. Il derby? Sabato prossimo farò il compleanno e spero in un regalino.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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