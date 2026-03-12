Nell’ambito del calcio, Zaniolo afferma di essere maturato e di aver cresciuto come giocatore, ricordando che il rapporto con il commissario tecnico rimane amichevole e naturale. La punta dell’Udinese, invece, riconosce di aver commesso errori in passato, come ritardi e comportamenti da

Chiamatelo pure rinascimento. Nicolò Zaniolo è tornato sulla scena della Serie A. Esattamente com'era da bambino. "Energico, vivace, sempre col pallone, innamorato di papà Igor che è stato il mio esempio di vita. Mi portava al campo, come oggi io faccio col mio figlio più grande Tommaso. Mi ha trasmesso l'amore per il calcio. Non ho mai vissuto il calcio come ossessione, ma come divertimento. E amo guardare tante partite. Papà mi ha spiegato le dinamiche di spogliatoio e di gruppo. Forse non l'ho ascoltato come dovevo e ho fatto un po' di testa mia. Ma ora sono maturato, cresciuto". A tal punto che Zaniolo, numero 10 dell'Udinese, cinque gol in Serie A e quasi tutte le partite da protagonista, è in ballo per tornare ora in Nazionale: "La maglia dell'Italia è un sogno, sto facendo di tutto.

Zaniolo: "Sono maturato, cresciuto. Mou? Alla mano, lo sento ancora. Se il ct chiama..."

