Lo scorso agosto, il cantautore ha annunciato di dover annullare i suoi concerti a causa di una malattia. In un messaggio pubblico, ha spiegato di aver affrontato un tumore e di dover tenere sotto controllo la condizione, precisando che certe conseguenze restano presenti anche dopo la guarigione. Ha inoltre condiviso che, durante l’estate, ha avuto un episodio di blocco, sottolineando come alcune situazioni si gestiscano diversamente rispetto a prima.

“Ho un tumore, sono costretto ad annullare i miei concerti”. Con queste parola Fabio Concato lo scorso agosto aveva aggiornato sulle sue condizioni di salute, spiegano così perché i suoi impegni musicali avevano dovuto fermarsi all’improvviso. L’artista poi via via ha raccontato della sua malattia sui social, rassicurando tutti anche perché impegnato a seguire le terapie. Il ritorno alle scene dell’artista 72enne avverrà il prossimo 11 maggio quando canterà al Teatro Nazionale di Milano e il 24 maggio all’Auditorium Parco della musica di Roma. “L’estate mi blocco, non mi spremo tipo limone come ho fatto in passato, e di concerti se ne riparla a ottobre”, ha dichiarato Concato a La Repubblica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono risorto dal tumore. Da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo. Non mi spremo tipo limone, d’estate mi blocco”: parla Fabio Concato

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