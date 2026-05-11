Botteghe delle Idee | mercatino primaverile a Caorle
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Domenica 17 maggio 2026 Viale Pompei a Caorle ospita il mercatino primaverile "Botteghe delle Idee", una giornata dedicata ad artigianato e creatività.Data: domenica 17 maggio 2026, dalle 7.30 (durata 12 ore)Luogo: Viale Pompei, CaorleInfo: IAT.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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