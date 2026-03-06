I consigli di quartiere si schierano contro la possibile chiusura delle botteghe Coop, sottolineando come questa scelta possa avere effetti devastanti sulle comunità locali. In un appello pubblico, chiedono di evitare la perdita di punti vendita che rappresentano un punto di riferimento per molti residenti. La questione sta suscitando preoccupazione tra chi vive e lavora nelle aree interessate.

Consigli di quartiere all’attacco: "Il paese non può perdere il suo cuore, lanciamo un appello per le nostre Coop". Sono uniti contro la chiusura dei due negozi di Arcola e di Romito Magra i referenti di zona del territorio, Carlo Gregorini, Maurizio Melis, Sandro Pratesi e Alessandro Bongiorno, che non vogliono perdere punti di riferimento importanti. La notizia della chiusura delle due botteghe ha sconvolto la cittadinanza per cui le due rivendite sono state negli anni un luogo di socializzazione. Il timore di perderle ha unito tutti, la voce degli arcolani è espressa dai presidenti di quartiere che chiedono ai vertici Coop di fermarsi e valutare l’impatto umano di questa scelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - No alla chiusura delle botteghe Coop: "Impatto devastante sulle comunità"

