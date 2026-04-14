L’Associazione Fabbrica delle Idee di Arezzo ha presentato alcune proposte per lo sviluppo della città. Le idee sono state comunicate in una conferenza tenuta nella mattinata di oggi, con l’obiettivo di stimolare un confronto tra cittadini e amministratori locali. Le proposte riguardano vari aspetti della vita urbana, tra cui trasporti, spazi pubblici e iniziative culturali. La discussione proseguirà nelle prossime settimane per valutare possibili implementazioni.

Arezzo, 14 aprile 2026 – di Arezzo. «Vari convegni, iniziative delle categorie economiche, dei sindacati, delle ACLI, hanno posto l’accento su problemi che riguardano Arezzo: dall’economia, con la crisi che coinvolge il settore orafo, a quello della moda, ai vecchi temi delle infrastrutture viarie e dei collegamenti ferroviari: tutti temi su cui il Comune, il prossimo sindaco, non hanno competenze dirette, se non quello della pressione verso istanze superiori, quali il Governo o la Regione. Condividiamo molte di queste istanze, ma vogliamo porre l’accento su alcuni...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Associazione Fabbrica delle idee Arezzo, lancia alcune idee per la città

Bancarelle, idee e piccoli tesori: tornano "Piazzetta delle idee" e "Chi cerca trova"Il borgo antico di Riccione Paese torna a valorizzare le tradizioni e la creatività cittadina.

“O citti, s’apre i tavoli! Il PD d’Arezzo tira fòri seggiole, idee e ganasce pe’ rifà la città”Sugar, dalla spallata social alla ritirata: “Decido io”… e infatti s’è levato da solo Ascolto, confronto e idee concrete: il PD d’Arezzo chiama la...