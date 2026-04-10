Borsa europea in volo | lusso e tech trascinano Milano verso il rialzo

Le borse europee si sono mosse in rialzo venerdì 10 aprile 2026, con i mercati che hanno mostrato segnali di ripresa. A trainare la crescita sono stati comparti come il lusso e la tecnologia, che hanno contribuito a spingere l’indice di Milano verso il positivo. La giornata si è aperta in un clima di fiducia moderata, in attesa dell’apertura dei mercati statunitensi, che potrebbe influenzare ulteriormente l’andamento delle piazze europee.

Le piazze finanziarie europee mostrano una rinnovata vitalità questo venerdì 10 aprile 2026, trainate da un clima di moderata fiducia che anticipa l’apertura dei mercati americani. Mentre i listini di Milano registrano un incremento dello 0,8%, l’intero indice Stoxx 600 segna un avanzamento dello 0,7%, riflettendo un momento di respiro per le economie del Vecchio Continente in attesa delle evoluzioni geopolitiche e dei dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti. L’impatto dei settori trainanti sul portafoglio europeo. La dinamica odierna vede il protagonismo dei comparti che toccano più da vicino il consumo e la tecnologia. Il settore del lusso guida la corsa con un balzo del 2,1%, seguito dalle aziende automobilistiche che guadagnano l’1,4%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa europea in volo: lusso e tech trascinano Milano verso il rialzo Borsa: Milano prosegue in rialzo, corre CucinelliLa Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici. Leggi anche: Lusso e tech, non solo auto: Ferrari verso il futuro, vara l’elettrico e guarda alla Silicon Valley Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib prende il volo (+3,2%) con Avio, Leonardo e Buzzi; Borsa: l'Europa allunga con Wall Street, Milano +4%; Borse europee. Bruciati 1100 miliardi a causa della guerra contro l’Iran; Tregua tra Usa e Iran: borse in volo, ma la crisi del carburante per aerei durerà ancora mesi. Borsa: l'Europa accelera in vista di Wall Street, Milano +0,8%Le Borse europee accelerano in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sui mercati torna un clima di cauto ottimismo in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran e sugli sviluppi ... ansa.it Cos'è successo oggi sui mercati: dal volo delle Borse al crollo del petrolio con la tregua in IranLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di mercoledì 8 aprile, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it Domani WEEK END del B.baloo Team in una città europea, mi serve una borsa. Dai, provate a indovinare dove andiamo! #susanbijl #viaggio #travelbag #voyage - facebook.com facebook Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda al Medio Oriente. Petrolio in lieve rialzo in avvio, wti +0,43% a 98,29 dollari. #ANSA x.com