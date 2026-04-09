Borsa | Milano apre in calo dello 0,13% pesante Diasorin

La Borsa di Milano ha iniziato la giornata con una diminuzione dello 0,13%, portando l’indice Ftse Mib a quota 47.030 punti. Tra i titoli più penalizzati c’è Diasorin, che ha perso il 3%, dopo che Ubs ha rivisto al ribasso la raccomandazione a ‘neutral’. La seduta si presenta caratterizzata da movimenti moderati e da alcune variazioni tra i principali titoli del listino.

La Borsa di Milano in avvio è in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,13% a quota 47.030 punti. Maglia nera è Diasorin (-3%) con Ubs che ha tagliato la raccomandazione a 'neutral'. Buon passo di A2a (+2,18%), Italgas (+1,74%), Eni (+1,57%). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Milano apre in calo dello 0,13%, pesante Diasorin Apre a Milano una biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura: dove si trova e gli orariMilano – Apre a Milano una biblioteca dello Sport e viene dedicata a Gianni Mura, indimenticato cronista sportivo scomparso nel 2020 a 74 anni. Milano apre la prima biblioteca dello sport d’Italia: un omaggio a Gianni Mura che parla al futuroNel cortile di una casa di ringhiera del quartiere Isola, dove il profumo di carta stampata si mescola all’aria frizzante di un mercoledì mattina di... Temi più discussi: Borsa: Milano apre in rialzo, +0,34%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo del 3,7%, sopra i 47 mila punti. Vola Prysmian; Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -1,56%; Borsa: Milano apre in calo dello 0,26%. Borsa: Milano apre in calo dello 0,13%, pesante DiasorinLa Borsa di Milano in avvio è in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,13% a quota 47.030 punti. Maglia nera è Diasorin (-3%) con Ubs che ha tagliato la raccomandazione a 'neutral'. Buon passo di A2a (+2,18%), ... ansa.it Guerra Usa-Iran, diretta Borse e mercati: Milano apre in calo dello 0,13%. Il petrolio torna a salireLa Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in ribasso, con gli investitori che rimangono scettici sul mantenimento della tregua tra Iran e Usa, dopo i continui bombardamenti da parte di Israele in Li ... ilmessaggero.it ª " ” - E’ stato pubblicato l’avviso per la selezionare di 100 operatori che potranno partecipare alla prima Borsa internazionale del t - facebook.com facebook I mercati non credono più nelle imprese legate a #Orban il cui valore scende dal 10% fino al 38% in controtendenza rispetto alla Borsa il cui indice è salito del 10% da gennaio. 13 persone vicino a Orban hanno ricevuto appalti per 28 miliardi di € dal 2010. Ci x.com