Nel pomeriggio del 9 aprile, un uomo in stato di agitazione ha provocato il panico all’esterno del bar Dersut, situato all’incrocio tra corso del Popolo e piazzale Stazione a Padova. L’uomo, senza maglietta, ha aggredito alcuni clienti presenti nell’area esterna del locale, generando una situazione di tensione tra i presenti. La scena si è svolta in un momento di forte agitazione, con alcuni clienti che hanno tentato di allontanarsi.

Un uomo in stato di agitazione ha scatenato il panico nel pomeriggio dello scorso 9 aprile presso l’area esterna del bar Dersut, situato all’incrocio tra corso del Popolo e piazzale Stazione a Padova. L’individuo, che si presentava a torso nudo, ha aggredito i tavolini occupati dai clienti, sottraendo cibo e distruggendo bicchieri, costringendo le persone presenti a una fuga disordinata per mettersi in salvo. Sicurezza urbana e zone rosse: l’inefficacia dei presidi attuali. L’episodio mette in luce una vulnerabilità paradossale nelle misure di controllo già attuate nell’area ferroviaria padovana. Nonostante la presenza di una zona rossa e di un monitoraggio potenziato nelle vicinanze della stazione, l’uomo è riuscito a colpire indisturbato il plateatico del locale prima dell’intervento delle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al bar Dersut: uomo a torso nudo aggredisce i clienti

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