Bonus disagio abitativo 2026 | a chi spetta e come richiederlo

Il bonus disagio abitativo 2026 è una misura approvata dal Commissario per la ricostruzione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La somma è destinata alle famiglie delle regioni Marche e Umbria che hanno subito danni causati da eventi sismici. La procedura per richiederlo prevede specifici requisiti e modalità di presentazione della domanda. La misura mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie colpite.

Il bonus disagio abitativo è una misura introdotta dal Commissario per la ricostruzione e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con l’obiettivo di supportare le famiglie colpite da eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria. La misura, valida retroattivamente dal 1° gennaio 2026, sostituisce il precedente contributo di autonoma sistemazione (CAS) e garantisce un sostegno economico fino a 900 euro mensili per chi ha subito danni gravi alla propria abitazione principale. Per poter beneficiare del bonus disagio abitativo, è necessario che l’abitazione principale sia stata dichiarata inagibile o distrutta a seguito dei terremoti del 9 novembre 2022 nelle Marche e del 9 marzo 2023 in Umbria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

