Bonus diabete 2025 a chi spetta e come richiederlo

In Italia, circa 4 milioni di persone convivono con il diabete di tipo 2, mentre 300 mila sono affette dal tipo 1. Per queste persone sono previsti alcuni requisiti specifici per poter accedere al bonus diabete 2025. La procedura per richiederlo prevede la presentazione di documenti e certificazioni attestanti la diagnosi e la condizione di disabilità, con modalità che saranno comunicate dagli enti competenti.

Quasi 4 milioni di italiani soffrono del tipo 2, 300mila del tipo 1: ecco quali sono i requisiti per ottenere il bonus diabete. Per chi soffre di diabete e ha determinati requisiti è possibile richiedere un contributo economico. A chi spetta il bonus diabete? Quanto vale? Cosa bisogna fare per richiederlo? Quasi 4 milioni di italiani convivono infatti con la patologia di tipo 2, circa il 6% della popolazione. Ma a questo numero – si stima – vadano aggiunte circa 1,5 milione di persone affette da malattia non ancora diagnosticata. Gli italiani con diabete di tipo 1 sono circa 300mila persone, lo 0,5% della popolazione. Sono i dati dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OsMed) sul monitoraggio del consumo dei farmaci per il diabete contenuti nella Relazione al Parlamento 2023 sullo stato del diabete.🔗 Leggi su 2anews.it

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