Bonsignore Cimo-Fesmed Sicilia | La libera professione intramoenia non è la causa delle liste d' assesa

Durante un’ultima audizione presso la Corte dei Conti, un rappresentante del sindacato dei medici ha ribadito che le liste d’attesa non sono causate dall’attività libero-professionale intramuraria, nota come intramoenia. La discussione si è concentrata sui temi della sanità siciliana, con il sindacalista che ha precisato come questa forma di attività non sia responsabile dei tempi di attesa per i pazienti. Il focus è rimasto sull’importanza di individuare altre cause del problema.

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