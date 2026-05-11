Bonsignore Cimo-Fesmed Sicilia | La libera professione intramoenia non è la causa delle liste d' assesa

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’ultima audizione presso la Corte dei Conti, un rappresentante del sindacato dei medici ha ribadito che le liste d’attesa non sono causate dall’attività libero-professionale intramuraria, nota come intramoenia. La discussione si è concentrata sui temi della sanità siciliana, con il sindacalista che ha precisato come questa forma di attività non sia responsabile dei tempi di attesa per i pazienti. Il focus è rimasto sull’importanza di individuare altre cause del problema.

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“La recente audizione presso la Corte dei Conti sui temi della sanità siciliana e dell’attività libero-professionale intramuraria (Alpi) conferma ciò che il Sindacato dei medici denuncia da mesi: il problema delle liste d’attesa non può essere scaricato sui professionisti e sull’intramoenia, ma.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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