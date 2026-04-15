Il rappresentante di un sindacato del settore sanitario ha commentato che le lunghe liste d’attesa e la mancanza di servizi sono causate da anni di tagli al personale e ai servizi stessi. Secondo quanto riferito, le risorse disponibili nel sistema sanitario sono state progressivamente ridotte nel tempo, influenzando la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. La questione resta al centro del dibattito pubblico, con richieste di interventi strutturali.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Il problema delle liste d'attesa e della carenza di servizi sanitari è il risultato di anni di scelte strutturali che hanno ridotto progressivamente le risorse del sistema. Negli ultimi anni, infatti, sono stati tagliati posti letto, prestazioni e personale sanitario. Inoltre, c'è un blocco di spesa fermo dal 2008. Questo ha portato a una conseguenza diretta: abbiamo meno medici e infermieri, il Servizio sanitario nazionale è in grado di offrire meno servizi e quindi meno prestazioni ai cittadini. A questo si aggiunge il fatto che anche alcune attività fondamentali, come la prevenzione secondaria e terziaria, sono state ridotte.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Quici (Cimo-Fesmed): "Liste d'attesa effetto di anni di tagli a personale e servizi"

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