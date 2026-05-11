Nel dibattito politico locale, un rappresentante della maggioranza ha invitato un collega a lavorare per il rilancio della città, sottolineando che nelle Marche serve un cambio di strategia rispetto a quella proposta dalla destra. La discussione si concentra su come affrontare le sfide della regione, con attenzione alle proposte di diversi esponenti politici. Nel frattempo, si è acceso un caso riguardo a una maglia sportiva, che ha attirato l’attenzione dei media.

"Nelle Marche c’è bisogno di un rilancio, e la ricetta è opposta a quella che la destra propina come giusta. Introduciamo un salario minimo, difendiamo la sanità pubblica. A Macerata la sinistra è unita, abbiamo fiducia". Il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, è intervenuto in sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli. Introdotto dalla segretaria cittadina Ninfa Contigiani, l’ex governatore dell’Emilia-Romagna ha parlato di temi nazionali e internazionali, evidenziando come "hanno ricadute anche sulle comunità locali e sui territori". Contigiani ha spiegato che "la candidatura di Tittarelli è la sintesi di un percorso di coalizione del centrosinistra, vogliamo incarnare esperienza ma anche capacità di ascolto e una nuova classe dirigente per la città".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bonaccini spinge Tittarelli: "Rilanciamo questa città". Rata, la maglia è un caso

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