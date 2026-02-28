Veronesi | È un onore indossare per la prima volta questa maglia

Il 27 febbraio 2026, la nazionale italiana di basket ha affrontato la Gran Bretagna in una partita che ha mostrato la coesione della squadra. Durante l’incontro, un giocatore ha dichiarato di essere onorato di aver indossato per la prima volta questa maglia. La serata ha evidenziato la determinazione degli atleti nel confronto contro gli avversari britannici.

La serata del 27 febbraio 2026 ha messo in luce la compattezza di Italbasket contro la Gran Bretagna. In campo, Giovanni Veronesi ha contribuito con 8 punti e 3 rimbalzi, segnando l'ingresso ufficiale della sua avventura con la maglia azzurra e rafforzando la fiducia nel percorso di crescita della squadra. Nel match, la formazione azzurra ha preso in mano la gara grazie a una prestazione collettiva, con Veronesi che ha chiuso la partecipazione con 8 punti e 3 rimbalzi. «E’ un onore aver indossato per la prima volta questa maglia. Un sogno che diventa realtà. Ho fatto qualche errore e il coach me lo ha fatto notare ma fa parte del percorso e ho il forte desiderio di migliorare». 🔗 Leggi su Mondosport24.com

