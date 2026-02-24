Mister Ciattaglia promuove la Rata | Questa squadra ha un futuro

Mister Ciattaglia ha deciso di puntare sulla Rata per risollevare le sorti della squadra, dopo una serie di risultati deludenti. La causa principale risiede nella necessità di cambiare rotta e ritrovare fiducia, soprattutto in vista delle prossime partite. La sua scelta ha portato a un cambio di strategia e a un nuovo entusiasmo tra i giocatori. La squadra si prepara ora alla sfida più importante della stagione.

"Avevamo bisogno della vittoria dopo un trend negativo e partite in cui non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato". Alessandro De Angelis, centrocampista della Maceratese, commenta il successo sul Notaresco dove ha messo lo zampino segnando il secondo gol dei biancorossi. Domenica ci sarà il derby con l'Ancona. "Affronteremo questa gara – dice il giocatore – con il morale più alto. Giocheremo a casa della leader, che divide la vetta assieme al Teramo, e sarà durissima come abbiamo potuto toccare con mano all'andata". Sugli spalti dell'Helvia Recina - Pino Brizi c'era anche l'allenatore Lorenzo Ciattaglia, a inizio stagione al Matelica e ora al Moie.

Guido Rodriguez Juve, il centrocampista ha preso la decisione sul proprio futuro: vuole giocare solo in questa squadraGuido Rodriguez ha scelto il proprio futuro e desidera continuare a giocare con la Juventus.

Brambati non ha dubbi sui problemi della Juve: «Per me questa squadra è stata costruita male, distrutta lo scorso anno». Le parole su mister Spalletti e sulla mancanza di leaderBrambati esprime un giudizio severo sulla Juventus, evidenziando una ricostruzione fallimentare e l'assenza di leader in rosa.