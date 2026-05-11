BolognaFiere porta vino italiano al National restaurant association show di Chicago

Il Gruppo BolognaFiere ha annunciato che il vino italiano sarà presente al National Restaurant Association Show di Chicago. L’evento si svolgerà a metà maggio e vedrà la partecipazione di produttori italiani che esporranno le loro bottiglie a un pubblico internazionale. La presenza di BolognaFiere mira a promuovere le eccellenze del settore vinicolo italiano negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali e le opportunità di mercato.

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Bologna, 11 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il Gruppo BolognaFiere rafforza la propria strategia di internazionalizzazione attraverso una nuova collaborazione con Informa in occasione del National restaurant association show 2026, in programma dal 16 al 19 maggio al McCormick Place di Chicago, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati al foodservice. Per la prima volta, all'interno della manifestazione, debutta il padiglione 'Italian wine, spirits & oil', ideato e organizzato da BolognaFiere per valorizzare l'eccellenza produttiva italiana nei settori wine, spirits e oil, creando un hub dedicato all'incontro tra aziende italiane e operatori internazionali della ristorazione e dell'hospitality.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - BolognaFiere porta vino italiano al National restaurant association show di Chicago ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: BolognaFiere porta eccellenze beverage e condimenti gourmet a National Restaurant Association Show 2026 Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. rinnovate per una nuova stagioneLe tre serie della NBC sono state tutte rinnovate per un'altra stagione, confermando il continuo interesse del pubblico per la televisione lineare e... Si parla di: Wines Experience, il vino italiano cerca nuove strade; Wines Experience il vino italiano cerca nuove strade. BolognaFiere porta vino italiano al National restaurant association show di ChicagoBologna, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il Gruppo BolognaFiere rafforza la propria strategia di internazionalizzazione attraverso una nuova ... iltempo.it