BolognaFiere porta eccellenze beverage e condimenti gourmet a National Restaurant Association Show 2026

BolognaFiere annuncia la partecipazione al National Restaurant Association Show 2026, che si terrà negli Stati Uniti. La fiera si concentrerà sull’esposizione di prodotti beverage e condimenti gourmet provenienti da diverse aziende italiane. L’evento si svolgerà a Chicago e vedrà la presenza di numerosi operatori del settore ristorazione e foodservice. La partecipazione mira a promuovere le eccellenze italiane nel settore alimentare.

Bologna, 16 mar. (AdnkronosLabitalia) - BolognaFiere rafforza la propria presenza sui mercati internazionali attraverso una nuova collaborazione con Informa in occasione dell'edizione 2026 del National Restaurant Association Restaurant, Hotel-Motel Show, in programma dal 16 al 19 maggio al McCormick Place di Chicago, tra i principali appuntamenti globali dedicati al settore foodservice. Per la prima volta all'interno della manifestazione verrà presentato il Padiglione Italian Wine, Spirits & Oil, uno spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze italiane nel segmento beverage e dei condimenti gourmet, pensato per favorire l'incontro tra produttori italiani e operatori internazionali della ristorazione e dell'ospitalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - BolognaFiere porta eccellenze beverage e condimenti gourmet a National Restaurant Association Show 2026 Articoli correlati Nerd Show chiude un’edizione di grande successo: oltre 45 mila visitatori a BolognaFiereNumeri in linea con il record dello scorso anno per Nerd Show, che conferma il traguardo delle oltre 45 mila presenze e registra una partecipazione... Nerd Show chiude un’edizione da record: ben 45 mila visitatori affollano i padiglioni di BolognaFiereIl grande evento di BolognaFiere dedicato alla cultura pop, ai fumetti, ai videogiochi e al gioco colleziona numeri da record: un’affluenza...