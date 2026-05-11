A Bologna si alza la voce, mentre ad Avellino si prepara il prossimo impegno al Paladelmauro. La partita si avvicina e le due città si preparano a vivere un nuovo episodio di questa serie, che continua a cambiare volto senza perdere il suo protagonista principale. Dopo quaranta minuti di battaglia sul campo, le squadre sono pronte a scendere nuovamente in campo per affrontarsi in questa sfida.

Tempo di lettura: 3 minuti La serie cambia volto, ma non padrone. Dopo quaranta minuti di battaglia vera, la Fortitudo Bologn a si prende Gara 2 contro l’ Unicusano Avellino Basket con il punteggio di 69-64, riportando immediatamente in equilibrio il quarto di finale e confermando ciò che questa sfida aveva lasciato intuire già nei primi minuti di Gara 1: sarà una serie lunga, sporca, fisica e giocata soprattutto sui dettagli emotivi oltre che tecnici. Avellino esce sconfitta, ma con sensazioni profondamente diverse rispetto all’esordio. La squadra di coach Di Carlo ha mostrato carattere, organizzazione e soprattutto aggressività difensiva, riuscendo per lunghi tratti a controllare ritmo e inerzia della gara.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bologna rialza la voce, Avellino prepara la sfida del Paladelmauro

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