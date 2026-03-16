Unicusano Avellino Basket verso la prossima sfida | domani scrimmage al PalaDelMauro

L'Unicusano Avellino Basket si prepara per una nuova partita con uno scrimmage programmato domani al PalaDelMauro. La squadra ha appena concluso un recupero della 27ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, ottenendo un risultato positivo. Oggi ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida.

Dopo il prezioso successo ottenuto nel recupero della 27ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, l’Unicusano Avellino Basket riprende la preparazione oggi. Il focus è già rivolto alla sfida di sabato contro la Sella Cento, palla a due prevista alle ore 20:30. Nel percorso di avvicinamento al match, la formazione biancoverde domani pomeriggio alle ore 17.15, al PalaDelMauro, sosterrà uno scrimmage contro la Power Basket Nocera, formazione impegnata nel campionato di Serie B Nazionale allenata da coach Di Lorenzo. Un test utile, che permetterà allo staff tecnico di monitorare la condizione atletica del gruppo ed affinare i meccanismi di gioco in vista dei prossimi impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Today.it

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